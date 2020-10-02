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Гончарук анонсував скорочення держапарату щонайменше на 10%

В уряді мають намір посилити соціальний блок
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував скорочення щонайменше на 10% державного апарату 2020 року.
Гончарук анонсував скорочення держапарату щонайменше на 10% Фото: з вільних джерел

Про це він сказав у ефірі телеканалу ICTV ввечері 9 лютого,передає LB.ua.

"Цього року щонайменше на 10% скоротимо державний апарат. Велика економія нами передбачається за рахунок введення IT-інструментів. Тобто частина чиновницьких служб буде перенесена в онлайн", - пояснив голова уряду.

На його думку, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною. 

Гончарук також розповів, що найближчим часом планується посилити економічний і соціальний блоки в уряді. Прем'єр зазначив, що в країні, у якій понад 10 млн громадян проживає за межею бідності, це дуже актуальне питання. 

Нагадаємо, що співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри на 3%.

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10 02 2020 15:00
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