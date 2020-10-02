Гончарук анонсував скорочення держапарату щонайменше на 10%
Про це він сказав у ефірі телеканалу ICTV ввечері 9 лютого,передає LB.ua.
"Цього року щонайменше на 10% скоротимо державний апарат. Велика економія нами передбачається за рахунок введення IT-інструментів. Тобто частина чиновницьких служб буде перенесена в онлайн", - пояснив голова уряду.
На його думку, структура державних органів має бути більш компактною та ефективною.
Гончарук також розповів, що найближчим часом планується посилити економічний і соціальний блоки в уряді. Прем'єр зазначив, що в країні, у якій понад 10 млн громадян проживає за межею бідності, це дуже актуальне питання.
Нагадаємо, що співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри на 3%.
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