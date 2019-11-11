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Гончарук доручив провести аерофотозйомку України

Нинішня карта в земельному кадастрі сильно застаріла
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держгеокадастру провести аерофотозйомку України.
Гончарук доручив провести аерофотозйомку України Фото: з вільних джерел

Про це він повідомив на нараді в Держгеокадастрі, передає LB.ua.

"У нас є публічна кадастрова карта, і там є підкладка - власне карта, на яку можна подивитися. Ця карта давно прострочена. З 2002-го по 2008 рік - цей той період, коли проводили зйомки. Нікому не треба пояснювати, що за цей період ситуація трохи змінилася. Гугл набагато точніший, аніж офіційна карта, якою користується Україна", - сказав він.

За його словами, пілотний проєкт до кінця року буде проведено у Волинській і Львівській областях. З весни 2020 року проводитиметься аерофотозйомка всієї України, за винятком окупованих територій.

Метою є формування високоточних ортофотопланів з розширенням 1:10 000 європейського стандарту.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 8 листопада підписав указ №836/2019 про призначення нового голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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11 11 2019 17:00
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