Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації, повідомляє "Українська правда".
Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка
Пряма мова прем’єра: "Коронаіврус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики.
Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам.
Щодня пан Віктор буде виходити з офіційної комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців".
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