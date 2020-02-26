Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам

"Коронаіврус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики"
"Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам."
Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам Фото: з вільних джерел

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації, повідомляє "Українська правда".

Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Пряма мова прем’єра: "Коронаіврус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики.

Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам.

Щодня пан Віктор буде виходити з офіційної комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців".  

Читайте також: Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2020 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.