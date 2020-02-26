Гончарук: Не ведіться на маніпуляції про коронавірус, паніка шкодить нам "Коронаіврус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики"

"Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам."

Фото: з вільних джерел

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає не піддаватися паніці через поширення коронавірусу та вірити лише офіційній інформації, повідомляє "Українська правда". Джерело: спільний брифінг голови уряду та новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка Пряма мова прем’єра: "Коронаіврус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики. Я прошу вас не вестися на маніпуляції, тому що великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам. Щодня пан Віктор буде виходити з офіційної комунікацією… Поширення маніпулятивної інформації шкодить інтересам українців". Читайте також: Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію