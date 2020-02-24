Гончарук про іпотеку в Україні: Треба наркотиками торгувати, щоб її виплачувати
Про це він сказав в ефірі «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Україна 24»,передає "Громадське".
«Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку», — сказав він.
Гончарук уточнив, що одне із завдань уряду — щоб українські банки кредитували дешевше.
«Іпотека під 10% у цьому році — це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор», — уточнив глава уряду.
Нагадаємо, що уряд планує весною 2020 року здійснити перезйомку території України у хорошій якості для формування якісних земельних кадастрів.
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