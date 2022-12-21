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CУСПІЛЬСТВО

Прийом заявок на програму "єОселя" почав працювати застосунку "Дія"

21 грудня 2022, 16:40
Прийом заявок на програму
Фото: з вільних джерел
Подати заявку на отримання пільгової іпотеки на житло за програмою "єОселя" відтепер можна в застосунку "Дія".
Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
З жовтня програму тестували – заявку можна було подати через портал "Дія". Наразі на порталі заявки не приймаються.
 
"Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв. 
 
Але в Дії це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж, подати заяву можна одночасно в один чи в п'ять банків, а не ходити до них", – розповів Федоров.
 
іпотекаДіякридити

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