Прийом заявок на програму "єОселя" почав працювати застосунку "Дія"
21 грудня 2022, 16:40
Фото: з вільних джерел
Подати заявку на отримання пільгової іпотеки на житло за програмою "єОселя" відтепер можна в застосунку "Дія".
Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
З жовтня програму тестували – заявку можна було подати через портал "Дія". Наразі на порталі заявки не приймаються.
"Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв.
Але в Дії це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж, подати заяву можна одночасно в один чи в п'ять банків, а не ходити до них", – розповів Федоров.
Нагадаємо також, що у "Дії" з’явиться новий розділ для ВПО та людей з інвалідністю.