У "Дії" з’явиться новий розділ для ВПО та людей з інвалідністю – Федоров

У порталі "Дія" з’явиться новий розділ "Дія. Безбар’єрність", покликаний полегшити взаємодію з державою із питань послуг для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто перебуває в пошуку роботи.

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації розділу 20 грудня.

За його словами проєкт "Безбар’єрність" має полегшити українцям доступ до інформації з життєво важливих питань.

"Я впевнений, що ця систематизація послуг, систематизація знань, розвиток цього напрямку допоможе українцям, які потребують рівності, зручності, вони будуть активно використовувати, і цей продукт стане точно популярним", – зауважив урядовець.

Федоров пояснив, що новий розділ порталу містить п’ять ключових категорій для громадян.

"Серед них – внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та ті, хто шукає роботу", – розповів міністр.

Він зазначив, що на тлі війни українці частіше стикаються зі стресом та опиняються у нових незвичних ситуаціях.

"Саме тому взаємодія українців з державою має бути максимально простою і зрозумілою. Новий розділ стане джерелом інформації, де буде акумульовано всі важливі послуги, інструкції та ключові матеріали", – запевнив очільник Мінцифри.

За його словами, новий розділ має зекономити час та спростити життя українцям.

"Будемо розвивати цей інструмент, запускати нові послуги, а також ділитись експертним досвідом про те, як робити складі речі простими", – наголосив Федоров.

8 лютого перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу – "Дія.Безбар’єрність", покликану спростити взаємодію держави з населенням. За словами Зеленської, "Дія. Безбар’єрність" розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з ГО "Безбар’єрність" за підтримки Програми розвитку ООН.

Раніше повідомлялось, що Україна у найближчі місяці отримає понад 10 тисяч антен Starlink.