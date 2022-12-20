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У "Дії" з’явиться новий розділ для ВПО та людей з інвалідністю – Федоров

20 грудня 2022, 21:14
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Фото: з вільних джерел
У порталі "Дія" з’явиться новий розділ "Дія. Безбар’єрність", покликаний полегшити взаємодію з державою із питань послуг для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та тих, хто перебуває в пошуку роботи.

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації розділу 20 грудня.

За його словами проєкт "Безбар’єрність" має полегшити українцям доступ до інформації з життєво важливих питань.

"Я впевнений, що ця систематизація послуг, систематизація знань, розвиток цього напрямку допоможе українцям, які потребують рівності, зручності, вони будуть активно використовувати, і цей продукт стане точно популярним", – зауважив урядовець.

Федоров пояснив, що новий розділ порталу містить п’ять ключових категорій для громадян.

"Серед них – внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та ті, хто шукає роботу", – розповів міністр.

Він зазначив, що на тлі війни українці частіше стикаються зі стресом та опиняються у нових незвичних ситуаціях.

"Саме тому взаємодія українців з державою має бути максимально простою і зрозумілою. Новий розділ стане джерелом інформації, де буде акумульовано всі важливі послуги, інструкції та ключові матеріали",  запевнив очільник Мінцифри.

За його словами, новий розділ має зекономити час та спростити життя українцям. 

"Будемо розвивати цей інструмент, запускати нові послуги, а також ділитись експертним досвідом про те, як робити складі речі простими",  наголосив Федоров.

8 лютого перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу – "Дія.Безбар’єрність", покликану спростити взаємодію держави з населенням. За словами Зеленської, "Дія. Безбар’єрність" розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з ГО "Безбар’єрність" за підтримки Програми розвитку ООН.

Раніше повідомлялось, що Україна у найближчі місяці отримає понад 10 тисяч антен Starlink.

ДіяФедороввпо

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