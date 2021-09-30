Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гора Монблан втратила ще метр висоти

Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища
Французькі експерти в середу заявили, що виміряли Монблан, найвищу гору Західної Європи, та виявили, що її висота зменшилася майже на метр.
Гора Монблан втратила ще метр висоти Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє The Local.
 
Так, спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня могутня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.
 
"Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища", - заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.
 
Як повідомлялося, офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,90 метра у 2007 році.
 
За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти через сильні вітри та опади.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2021 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів

Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.