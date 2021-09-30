НОВИНИФранцузькі експерти в середу заявили, що виміряли Монблан, найвищу гору Західної Європи, та виявили, що її висота зменшилася майже на метр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гора Монблан втратила ще метр висоти
Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє The Local.
Так, спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня могутня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.
"Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища", - заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.
Як повідомлялося, офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,90 метра у 2007 році.
За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти через сильні вітри та опади.
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