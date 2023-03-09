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Говард Баффет приїхав на Херсонщину

09 березня 2023, 20:59
Говард Баффет приїхав на Херсонщину
Американський бізнесмен Говард Баффет прибув на Херсонщину з робочою поїздкою.

Про це розказав глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він написав про це в Telegram-каналі.

“Говард… активно допомагає Україні, і сьогодні ми обговорили його допомогу Херсонщині” - говорить Олександр Прокудін.

Мова йде я про гуманітарне розмінування, виділення пожежних машин та автотранспорту.

Говард Баффет побачив ворожий обстріл Херсона, у результаті якого четверо херсонців загинули.

ХерсонщинаБаффет

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