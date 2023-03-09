Говард Баффет приїхав на Херсонщину
09 березня 2023, 20:59
Американський бізнесмен Говард Баффет прибув на Херсонщину з робочою поїздкою.
Про це розказав глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він написав про це в Telegram-каналі.
“Говард… активно допомагає Україні, і сьогодні ми обговорили його допомогу Херсонщині” - говорить Олександр Прокудін.
Мова йде я про гуманітарне розмінування, виділення пожежних машин та автотранспорту.
Говард Баффет побачив ворожий обстріл Херсона, у результаті якого четверо херсонців загинули.