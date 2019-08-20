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ГПУ оголосила підозру чотирьом людям, які фальсифікують справи проти України в ЄСПЛ

"Члени та активісти вказаних організацій беруть активну участь та сприяють діяльності терористичних організацій так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки"
Генеральна прокуратура повідомила 4 особам про підозру у причетності до фальсифікації справ проти України в Європейському суді з прав людини і Міжнародному кримінальному суді.
ГПУ оголосила підозру чотирьом людям, які фальсифікують справи проти України в ЄСПЛ Фото: з відкритих джерел

Так, йдеться про голову "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званого "міністра закордонних справ "ДНР" Наталю Ніконорову, "уповноваженого з прав людини ДНР" Дарину Морозову, а також голову та члена ГО "Справедливий захист", заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє пресслужба ГПУ.

"Члени та активісти вказаних організацій беруть активну участь та сприяють діяльності терористичних організацій так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", - заявив Матіос.

Повідомляється, що учасники зазначених комісій налагодили збір заяв від жителів окупованих територій Донбасу, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла, відбулося внаслідок умисних дій військових Збройних сил за наказами керівництва України. 

У подальшому ці матеріали використовували для подачі позовів до Міжнародного кримінального суду та ЄСПЛ, зазначаючи в якості відповідача Україну.

Відзначається, що підписанти зазначених позовів не підтвердили своє авторство та наголосили про відсутність будь-яких відомостей щодо участі ЗСУ у здійсненні обстрілів мирного населення.

"За період з тільки 2018-2019 років від імені мешканців окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1539 позовів до МКС та ЄСПЛ", - додав головний військовий прокурор.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 15 299 євро Ельвірі Дмитрієвій - координатору штабу опозиційного політика Олексія Навального. Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив 30 квітня.

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