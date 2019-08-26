ГПУ попросила Канаду зняти санкції з Портнова, - НВ

З огляду на це, ГПУ не бачить юридичних підстав для перебування Портнова у Списку корумпованих іноземних посадових осіб, чиї активи підлягають заморожуванню

Генеральна прокуратура України попросила Канаду зняти санкції з Андрія Портнова — колишнього радника експрезидента України Віктора Януковича.

30 липня ГПУ відправила в посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади листи, в яких повідомила, що станом на 29 липня 2019-го року стосовно Портнова не проводиться досудових розслідувань і що він не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, повідомляє НВ.

З огляду на це, ГПУ не бачить юридичних підстав для перебування Портнова у Списку корумпованих іноземних посадових осіб, чиї активи підлягають заморожуванню (від 05.03.2014), йдеться у листі, який підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кізь.

Раніше Генпрокуратура оприлюднила повістку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.

Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.