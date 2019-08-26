ГПУ попросила Канаду зняти санкції з Портнова, - НВ
30 липня ГПУ відправила в посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади листи, в яких повідомила, що станом на 29 липня 2019-го року стосовно Портнова не проводиться досудових розслідувань і що він не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, повідомляє НВ.
З огляду на це, ГПУ не бачить юридичних підстав для перебування Портнова у Списку корумпованих іноземних посадових осіб, чиї активи підлягають заморожуванню (від 05.03.2014), йдеться у листі, який підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кізь.
Раніше Генпрокуратура оприлюднила повістку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.
Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.
У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.
Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської.
У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада".
Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.
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