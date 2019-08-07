ГПУ: Власники NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії

Генпрокурор просить скликати засідання РНБО, щоб ввести санкції проти осіб, які фінансують терористів

Генеральна прокуратура заявляє про причетність бенефіціарів власників телеканалу NewsOne до фінансування оборонного комплексу Росії.

"Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою здобута інформація про те, що один і той же фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарів власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування і обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

З огляду на цю інформацію, Луценко вважає за необхідне негайно скликати Раду національної безпеки і оборони і ввести санкції проти власників телеканалу за фінансування тероризму.

Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Крім того, Генпрокуратура має намір накласти арешт на майно власника телеканалу.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.