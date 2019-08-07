ГПУ: Власники NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії
"Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою здобута інформація про те, що один і той же фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарів власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування і обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
З огляду на цю інформацію, Луценко вважає за необхідне негайно скликати Раду національної безпеки і оборони і ввести санкції проти власників телеканалу за фінансування тероризму.
Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
Крім того, Генпрокуратура має намір накласти арешт на майно власника телеканалу.
Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст було заплановано на 12 липня спільно з каналом NewsOne. За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".
Врешті, телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам.
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