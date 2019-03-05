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ГПУ викликає двох співробітників НАБУ для вручення підозри

Таким чином ГПУ повторно кличе Сербіна та Замотаєва 3 травня за адреТаким чином ГПУ повторно кличе Сербіна та Замотаєва 3 травня за адресою: вул. Різницька, 13/15сою: вул. Різницька, 13/15
Генеральна прокуратура викликає двох співробітників Національного антикорупційного бюро для вручення повідомлень про підозру.
ГПУ викликає двох співробітників НАБУ для вручення підозри Фото: slovoidilo.ua

"Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно співробітників НАБУ О. Сербіна та Д.Замотаєва. Вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з погрозами застосування фізичного насильства та у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу", – зазначає прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє "Українська правда".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 КК України.

За словами Сарган ГПУ з 21.03.2019 по 26.04.2019 викликала повістками Сербіна та Замотаєва для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, однак підозрювані виклики ГПУ проігнорували.

Таким чином ГПУ повторно кличе Сербіна та Замотаєва 3 травня за адресою: вул. Різницька, 13/15.

"Одночасно, слідчими центрального апарату ДБР за погодження прокурора скеровано клопотання до суду про привід підозрюваних Сербіна та Замотаєва до ГПУ для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження", – зазначає Сарган.

Вона уточнює, що обидва підозрювані є фігурантами інциденту з "прокладанням прослушки" поблизу будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вересні 2018 року.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро заявляє, що завершило службове розслідування щодо можливої причетності своїх співробітників до корупції в оборонній сфері.

 
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03 05 2019 11:48
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