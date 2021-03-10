Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Гравець "Динамо" Діалло - кращий гравець Юнацької ліги УЄФА

Сенегальський півзахисник забив два м’ячі у ворота "Баварії".
Півзахисник київського "Динамо" Самба Діалло став кращим гравцем другого туру Юнацької ліги УЄФА.
Гравець "Динамо" Діалло - кращий гравець Юнацької ліги УЄФА Фото: Укрінформ

18-річний сенегальський футболіст відзначився двома забитими голами в матчі Юнацької ліги УЄФА проти "Баварії" (4:0), повідомляє "Укрінформ".

"Динамо" виграло два стартових поєдинки у "Бенфіки" та "Баварії" і лідирує у своїй групі Юнацької ліги УЄФА.

За інформацією британських ЗМІ, своїми виступами Самба Діалло привернув інтерес чемпіона Англії - "Манчестер Сіті".

Читайте також: Футбольний клуб "Динамо" (Київ) уклав контракт із сенегальський хавбеком Самба Діалло.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2021 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.