ВІДПОЧИНОК НОВИНИПівзахисник київського "Динамо" Самба Діалло став кращим гравцем другого туру Юнацької ліги УЄФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гравець "Динамо" Діалло - кращий гравець Юнацької ліги УЄФА
Сенегальський півзахисник забив два м’ячі у ворота "Баварії".
Фото: Укрінформ
18-річний сенегальський футболіст відзначився двома забитими голами в матчі Юнацької ліги УЄФА проти "Баварії" (4:0), повідомляє "Укрінформ".
"Динамо" виграло два стартових поєдинки у "Бенфіки" та "Баварії" і лідирує у своїй групі Юнацької ліги УЄФА.
За інформацією британських ЗМІ, своїми виступами Самба Діалло привернув інтерес чемпіона Англії - "Манчестер Сіті".
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03 10 2021 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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