СПОРТ НОВИНИФутбольний клуб "Динамо" (Київ) уклав контракт із сенегальський хавбеком Самба Діалло.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київське "Динамо" підписало сенегальського футболіста Діалло
Гравця вже внесли до загальної заявки динамівців на чемпіонат України
Фото: fcdynamo.kiev.ua.
Як повідомляє пресслужба киян, термін угоди склав один рік, передає Укрінформ.
Гравця вже внесли до загальної заявки динамівців на чемпіонат України. Планується, що виступи у складі "Динамо" Діалло розпочне за команду U19.
Самба Діалло народився 5 січня 2003 року. На батьківщині виступав за команду "Академія Дару Салам" (Дакар). Має досвід виступів за різні юніорські та молодіжні збірні Сенегалу, в тому числі - U20.
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