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Київське "Динамо" підписало сенегальського футболіста Діалло

Гравця вже внесли до загальної заявки динамівців на чемпіонат України
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) уклав контракт із сенегальський хавбеком Самба Діалло.
Київське "Динамо" підписало сенегальського футболіста Діалло Фото: fcdynamo.kiev.ua.

Як повідомляє пресслужба киян, термін угоди склав один рік, передає Укрінформ. 

Гравця вже внесли до загальної заявки динамівців на чемпіонат України. Планується, що виступи у складі "Динамо" Діалло розпочне за команду U19.

Самба Діалло народився 5 січня 2003 року. На батьківщині виступав за команду "Академія Дару Салам" (Дакар). Має досвід виступів за різні юніорські та молодіжні збірні Сенегалу, в тому числі - U20.

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06 08 2021 17:55
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