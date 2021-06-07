СПОРТ НОВИНИПоєдинок за Суперкубок України з футболу між чемпіоном країни та володарем Кубка київським "Динамо" і срібним призером Прем’єр-ліги (УПЛ) донецьким "Шахтарем" перенесено на 22 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Матч за Суперкубок України з футболу перенесли на 22 вересня
Час та місце проведення залишаються без змін
Фото: РБК-Україна
Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, Прем’єр-ліга задовільнила клопотання "Динамо", яке підтримало "Шахтар", та перенесла матч за Суперкубок України, передає "Укрінформ".
Таке рішення було ухвалено, враховуючи навантаження, яке випало на гравців обох клубів через виступи на Євро-2020, та стислі терміни на відновлення.
Поєдинок, який мав відбутися 24 липня на НСК "Олімпійський", перенесено на 22 вересня. Час та місце проведення залишаються без змін. Усі вже придбані квитки на матч будуть дійсними.
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