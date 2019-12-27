Гравець "Манчестер Юнайтед" отримав найшвидшу жовту картку в історії Англійської прем'єр-ліги Скотт Мактомінай "відзначився" на 20-й секунді

В рамках 19-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" яскраво здобув вольову перемогу над "Ньюкаслом" – 4:1.

Скотт Мактоминай Фото: EPA/UPG

Зазначимо, що настрій підопічних Уле Гуннара Сульшера було видно з перших секунд матчу, передає LB.ua. Так, центральний хавбек господарів Скотт Мактомінай отримав жовту картку вже на 20-й секунді поєдинку, що є новим рекордом АПЛ, повідомляє Squawka. У поточному сезоні Мактомінай провів 21 матч за МЮ і віддав при цьому три результативні передачі. Нагадаємо, що заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 в Токіо будуть такими ж, як і на попередніх Іграх.

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