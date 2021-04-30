Гравці збірної України з хокею вимагають публічних вибачень від президента ФХУ

Гравці збірної України з хокею, тренери та співробітники клубів Української хокейної ліги (УХЛ) направили лист президенту Федерації хокею України Георгію Зубку.

Основними вимогами є публічні вибачення від Зубка, реорганізація ФХУ та проведення чесних виборів, до яких допустять всіх кандидатів, передає "Укрінформ".

Гравці заявили, що в разі невиконання цих вимог з боку федерації, вони можуть відмовитися від участі в будь-яких заходах під егідою ФХУ. Лист підписали 60 осіб, серед них колишній тренер збірної України Сергій Вітер, Олександр Побєдоносцев, Сергій Варламов, Сергій Харченко, Євген Бруль та інші.

Між ФХУ і УХЛ виник конфлікт. У ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України з хокею. Після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту. УХЛ у відповідь на це подала на федерацію в суд.

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