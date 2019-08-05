Гройсман: Паспорти РФ на Донбасі визнаємо недійсними
"Росія почала видавати фейкові паспорти РФ для громадян України. Це абсолютно незаконно, не ми ніколи не визнаємо будь-якого громадянства, яке видає країна-агресор. Тому сьогодні ми приймемо рішення уряду України про те, щоб визнати всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території суверенної держави у порушення усіх міжнародних норм, незаконними", — сказав Гройман під час засідання уряду 8 травня, інформують "УП".
Окрім того прем'єр міністр планує звернутися до країн-партнерів, щоб ці фейкові паспорти визнали недійсними при перетині кордонів інших країн.
Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
1 травня Володимир Путін запровадив спрощений порядок отримання громадянства РФ для додаткових категорій громадян України.
Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
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