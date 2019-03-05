МінТОТ: Україна матиме дані громадян, які отримають російський паспорт

"Річ у тім, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти органи влади"

Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.

У Гримчака в ефірі телеканалу ZIK запитали, чи є в Україні технічні засоби, аби визначати тих громадян, які отримають російський паспорт.

У відповідь він сказав, що в Україні немає таких засобів, але ці дані частково є несекретними в Росії.

"Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані", – сказав він.

Також, раніше Юрій Гримчак заявляв, що мешканців ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспорту, виданого в Україні.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

1 травня Володимир Путін запровадив спрощений порядок отримання громадянства РФ для додаткових категорій громадян України.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.