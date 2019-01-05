У МінТОТ хочуть позбавляти українського паспорта за отримання російського

"В майбутньому Росія матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян"

Мешканців ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспорту, виданого в Україні.

"Конституція України говорить, що українець має мати тільки одне громадянство – громадянство України, тому ті люди, які будуть отримувати або отримують вже громадянство Російської Федерації, можуть втратити громадянство України, і я думаю, що так треба буде робити – анулювати паспорти України, паспорти закордонні, внутрішні і так далі", – заявив у коментарі "5 каналу" заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

На думку Гримчака, видача паспортів РФ мешканцям ОРДЛО має на меті дестабілізувати ситуацію та легалізувати бойовиків.

За його словами, в майбутньому Росія матиме підстави заявити, що захищає на Сході України своїх громадян.

Наявність паспорта РФ допоможе уникнути кримінального переслідування України працівникам окупаційної адміністрації так званих "ДНР" та "ЛНР", додав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Водночас, у російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) вже відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.