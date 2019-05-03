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Гройсман пригрозив міністрам "примусовим лікуванням залежності від соцмереж"

Прем'єр відреагував на те, що учасники наради відволікалися на свої телефони
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив учасникам селекторної наради з питань вартості газу і опалення, які відволікалися на свої телефони, що відправить їх "на примусове лікування залежності від соцмереж".
Гройсман пригрозив міністрам "примусовим лікуванням залежності від соцмереж" Фото: unian.ua

"Колеги, коли з вами проводять нараду, телефони, будь ласка, відкладіть убік і різні соціальні мережі, або я призначу вам примусовий курс лікування залежності від соціальних мереж", - сказав Гройсман під час засідання, яке транслював телеканал "112 Україна", повідомляє Lb.ua.

Прем'єр пожартував, що за таке рішення йому "ще спасибі скажуть".

"А то таке враження, що ми вас втрачаємо, що деякі йдуть у віртуальний світ. Я думаю, що за це ваші дружини мені теж подякують, що я вас повертаю в реальність... Принаймні декого", - додав він.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд м.Києва скасував постанову НАБУ про закриття кримінальної справи щодо прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну про зловживання владою і службовим становищем.

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05 03 2019 13:46
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