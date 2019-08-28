Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра
"Вже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем'єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність - вирішувати, як далі будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне - успіху. Адже саме від успіху його роботи і роботи нового уряду буде залежати багато в чому успіх України і нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один", - сказав Гройсман у відеозверненні.
На його думку, "новий уряд буде приймати країну, яка і стабільна, і розвивається".
"Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я буду продовжувати піклуватися про успіх нашої великої держави і буду брати на себе ту роль, яка буде потрібною, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал", - резюмував Володимир Гройсман.
Гройсман очолив Кабінет Міністрів України 14 квітня 2016 року. Очікується, що вже завтра, на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання, буде розглядатися питання про призначення нового голови уряду. Найбільш імовірним кандидатом на цю посаду називають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.
Нагадаємо, що раніше Гройсман похвалився, що залишає наступникам багато грошей у держказні і побудовані дороги.
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