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Грузія планує відкритися для іноземних туристів з 1 липня

У Грузії з 27 квітня розпочався перший етап ослаблення обмежень, запроваджених у країні для боротьби з поширенням коронавірусу
Грузія почне приймати іноземних туристів з 1 липня, ставши однією з перших країн світу, яка відкриється для мандрівників після пандемії коронавірусу.
Грузія планує відкритися для іноземних туристів з 1 липня Фото: з вільних джерел

Про це в четвер заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє Новости-Грузия, зазначає "Укрінформ".

"Ми зробимо це (відкриємося для туристів з 1 липня - ред.) шляхом створення безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідніми країнами і безпечних коридорів з погляду двосторонніх переговорів з країнами, які цікаві для нас туристично. Ці переговори вже почалися", - повідомив Гахарія.

За його словами, якщо країна досягне цієї мети, то Грузія стане однією з перших країн, яка відкриє свої кордони і свою інфраструктуру для того, щоб прийняти іноземних гостей.

Він також додав, що для того, щоб почати приймати туристів з інших країн, впродовж місяця влада й бізнес мають виконати велику роботу.

Зазначається, що для запобігання поширенню коронавірусу Грузія закрила свої кордони для іноземних громадян 18 березня. З 21 березня на території країни оголошено надзвичайний стан. Передбачається, що режим надзвичайного стану буде скасовано 22 травня.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії з 27 квітня розпочався перший етап ослаблення обмежень, запроваджених у країні для боротьби з поширенням коронавірусу.

За даними сайту Worldmeters, у Грузії загалом зафіксовано 615 випадків COVID-19.

Нагадаємо, що Берлін застеріг від надшвидкого відновлення туризму

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07 05 2020 17:04
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