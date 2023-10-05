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Грузія стурбована планами рф розмістити пункт базування в Абхазії

05 жовтня 2023, 16:09
Грузія стурбована планами рф розмістити пункт базування в Абхазії
Фото: з вільних джерел
Міністерство закордонних справ Грузії стурбоване через заяву президента Абхазії Аслана Бжанії про бажання розмістити ВМФ росії в Очамчирському районі.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

"Подібні дії є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону. Міжнародна спільнота твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії", – йдеться в заяві грузинського МЗС.

У відомстві закликали росію дотримуватися міжнародних зобов'язань, виконати угоду про припинення вогню, укладену 12 серпня 2008 року за посередництва Євросоюзу, та припинити незаконну окупацію невід'ємних регіонів Грузії.

Нагадаємо, що на початку жовтня в Грузії пройшли слухання у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі.

 

ГрузіяАбхазіяВМФ рф

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