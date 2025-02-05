Грузинський парламент позбавив мандатів майже всіх депутатів з опозиції

На сьогодні в парламенті з 12 мандатами лишається лише одна опозиційна партія.

В середу, 5 лютого, парламент Грузії, яку не визнали п'ята президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиція, припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Про це видання Эхо Кавказа.

На сьогодні було припинено повноваження членів "Єдності – Національного руху", "Коаліції за зміни" та "Сильної Грузії".

Підставою для ухвалення відповідного рішення стала їхня вимога про припинення повноважень, з якими вони звернулися до парламенту в листопаді 2024 року.

Тепер в парламенті з 12 мандатами залишається опозиційна партія "Гахарія за Грузію".

Політичне об'єднання експрем'єра Георгія Гахарії називає результати голосування нелегітимними і не бере участі в парламентській діяльності, але представники цього політичного об'єднання не подавали заяв про припинення своїх повноважень.

ЦВК заявило, що за підсумками парламентських виборів 2024 року "Сильна Грузія" отримала 14 мандатів, "Коаліція за зміни" – 19, а "Єдність – Національний рух" – 16 мандатів.

З листопада минулого року в Грузії відбуваються протести з вимогою проведення нових парламентських виборів.

Раніше ми писали, що грузинський президент роздав ордени посадовцям, які потрапили під санкції.

Ще раніше Євросоюз офіційно зупинив безвіз для грузинських дипломатів і посадовців.

А після виборів прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі".