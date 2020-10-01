БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня ще більше здешевшала до долара та євро
24,11 гривні за долар
Фото:i.lb.ua
Про це йдеться у даних регулятора, передає "Економічна правда".
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,79 (на 9 січня – 26,49 гривні).
Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у 2020 році існує висока ймовірність того, що гривня збереже тенденцію до зміцнення.
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