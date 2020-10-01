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Гривня ще більше здешевшала до долара та євро

24,11 гривні за долар
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 28 копійок, встановивши його на 10 січня на рівні 24,11 гривні за долар.
Гривня ще більше здешевшала до долара та євро Фото:i.lb.ua

Про це йдеться у даних регулятора, передає "Економічна правда".

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,79 (на 9 січня – 26,49 гривні).

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у 2020 році існує висока ймовірність того, що гривня збереже тенденцію до зміцнення.

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10 01 2020 12:30
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