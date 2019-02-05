Гуайдо повідомив про смерть двох демонстрантів внаслідок зіткнення у Венесуелі

"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини"

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.

"Диктаторський режим вбив 24-річного чоловіка, який хотів жити в Свободі. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці є сила наших мучеників, які вимагають справедливості", - підкреслив опозиціонер у Twitter.

Також Гуайдо повідомив про смерть 27-річної жінки.

"Це має припинитись. Вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини", - зазначив він.

Крім цього, Гуайдо заявив, що по всій Венесуелі пройшли 397 демонстрацій, 32 протестувальників арештували, 25 - отримали поранення.

Також, лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".