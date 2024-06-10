ГУР про реакцію кремля на ураження Су-57: путін скаженіє

Реакція москви і особисто президента рф путіна на ураження винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

кремль і особисто путін відреагували на ураження винищувача Су-57 дуже гаряче.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: путін, справді, скаженіє, і реакція в кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли - боялись їхнього збиття", - сказав речник.

Він додав, що російські терористи завищували характеристики винищувача для його продаж і присутності на міжнародному ринку озброєнь.

Так, літак використовувався й для ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою.

Нагадаємо, що вчора в ГУР заявили, що уражених літаків Су-57 могло бути два і є поранені.