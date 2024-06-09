В ГУР заявили, що уражених літаків Су-57 могло бути два і є поранені

На російському аеродромі "Ахтубінськ" вчора уразили Су-57.

За новини даними, уражених літаків на російському летовищі могло бути дві одиниці.

Про це в ефірі телемаратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він сказав, що внаслідок цієї операції також є постраждалі.

Представник ГУР доодав, що насамперед в українській розвідці констатують сам факт ураження. Водночас Головне управління розвідки не коментує засоби ураження, як, власне, і офіційно, що це була за операція і чия.

"Але висновки кожен може робити сам. Інформація уточнюється, і справді, це дуже добрі новини для України. Це перше вогневе бойове ураження цього "надсучасного" літака, який Росія позиціонує, як п'яте покоління. Втім у світі щодо цього є сумніви", – сказав представник розвідки.

За його словами, є дані, які продовжують уточнюватися, що, за попередньою інформацією, уражених літаків Су-57 могло бути два.

Сьогодні стало відомо, що Україна вперше в історії уразила літак Cу-57 за 600 км від лінії фронту.