росія пропонує Індії спільне виробництво Су-57

Що стане потенційною альтернативою американським F-35.

росія розглядає можливість налагодження виробництва винищувачів п’ятого покоління Су-57 на території Індії.

За даними агентства ANI, москва наразі проводить попередні дослідження для оцінки обсягу інвестицій, необхідних для реалізації цього проєкту.

Індія оголосила про потребу у двох-трьох ескадрильях бойових літаків п’ятого покоління. Серед потенційних варіантів: російський Су-57 і американський F-35. Щоб зміцнити свої позиції у тендері, москва ініціювала вивчення можливостей для створення локального виробництва Су-57 в Індії.

За інформацією ANI, одним із розглядуваних варіантів є перепрофілювання заводу компанії Hindustan Aeronautics Limited (HAL) у місті Нашік. Нині на цьому підприємстві за ліцензією виготовляють багатоцільові винищувачі Су-30МКІ.

Також не виключається залучення інших виробничих майданчиків, які вже виготовляють російські компоненти. Це могло б знизити витрати і пришвидшити запуск виробництва.

Військово-технічне співробітництво між рф та Індією знову виходить на передній план на тлі загострення у відносинах Делі та Вашингтона — зокрема, через тарифну політику США та жорстку риторику. Російська сторона вже неодноразово закликала Індію придбати Су-57, а також інші зразки озброєння, включно з зенітно-ракетними системами С-400 і С-500.

Варто нагадати, що понад десять років тому Індія брала участь у спільному з росією проєкті створення винищувача п’ятого покоління (FGFA на базі Су-57), але згодом вийшла з нього через технічні розбіжності та фінансові ризики. Утім, в умовах нової геополітичної реальності сторони можуть повернутися до активнішої співпраці.

Крім того, Індія збільшує імпорт російської нафти попри нові санкції США.