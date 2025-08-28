Індія збільшує імпорт російської нафти попри нові санкції США

Знижені ціни після атак українських дронів роблять нафту з рф привабливою для індійських нафтопереробників, навіть якщо це поглиблює геополітичну напругу.

Індія, попри нові санкції США, планує збільшити імпорт російської нафти у вересні на 10-20%. Це рішення зумовлене зниженням цін на російську нафту після атак українських дронів на об'єкти енергетичної інфраструктури рф.

Про це повідомляє агенція Reuters.

З часу повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти. Це дозволило індійським нафтопереробним компаніям отримувати сировину за зниженими цінами.

Однак така торгівля викликала різку критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. У відповідь Вашингтон 27 серпня підвищив мита на індійські товари – до 50%. Нью-Делі сподівається вирішити суперечку шляхом переговорів, але водночас прем'єр-міністр Нарендра Моді активно працює над зміцненням дипломатичних зв'язків із іншими державами, зокрема, провів зустріч із президентом рф владіміром путіним.

Представники США звинувачують Індію в отриманні прибутку на російській нафті, в той час як індійські чиновники критикують Захід за подвійні стандарти, адже США та ЄС продовжують купувати російські товари на мільярди доларів.

росія значною мірою залежить від Індії як ключового покупця нафти. Без цього ринку москва мала б серйозні труднощі з утриманням експорту на нинішньому рівні, що спричинило б падіння нафтових доходів, які фінансують державний бюджет рф та війну проти України.

За даними трьох торгових джерел, індійські нафтопереробники планують у вересні збільшити закупівлі російської нафти на 150-300 тисяч барелів на добу порівняно із серпнем (тобто на 10-20%).

Найбільші покупці – це індійські енергетичні гіганти Reliance і Nayara Energy.

У перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу і стільки ж, як і в липні. Це трохи менше за середній показник 1,6 млн барелів на добу в першій половині року.

Ці обсяги становлять близько 1,5% світових постачань і роблять Індію найбільшим покупцем російської нафти, яка постачається морем. Значними споживачами також є Китай та Туреччина.

Зростання імпорту з росії призвело до витіснення дорожчої нафти з країн ОПЕК. Хоча частка ОПЕК на індійському ринку почала зростати у 2024 році після восьмирічного зниження.

У вересні російську нафту марки Urals продавали зі знижкою $2-3 до ціни еталонного сорту Brent, що нижче серпневої знижки в $1,50 – найменшої з 2022 року.

"Якщо Індія не видасть чіткого політичного розпорядження або економічна доцільність не зміниться, російська нафта, ймовірно, залишатиметься основним джерелом постачання", – зазначив Суміт Рітолія з аналітичної компанії Kpler.

Брокерська компанія CLSA також вважає, що ймовірність припинення імпорту російської нафти Індією залишається "вкрай низькою", якщо не буде запроваджене глобальне ембарго.

Окрім мит США, новим викликом для російських експортерів стала оновлена цінова межа, запроваджена Євросоюзом. Із 2 вересня вона становитиме $47,60 за барель – на 15% нижче ринкової ціни російської нафти. Це обмежує можливість використання західних страхових, логістичних і фінансових послуг для перевезення вантажів, проданих за ціною вище встановленого порогу.