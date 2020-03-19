CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопри скасування Євробачення-2020 через коронавірус і перенесення його на наступний рік, Україна не планує міняти свого конкурсанта. Тобто гурт Go_A буде представляти Україну на конкурсі у 2021 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробаченні у 2021 році
«Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань»
Як повідомляє «UA: Суспільне», додатковий національний відбір проводитися не буде, передає "Громадське".
«Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — зазначив голова правління «UA: Суспільне» Зураб Аласанія.
Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.
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