Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробаченні у 2021 році «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань»

Попри скасування Євробачення-2020 через коронавірус і перенесення його на наступний рік, Україна не планує міняти свого конкурсанта. Тобто гурт Go_A буде представляти Україну на конкурсі у 2021 році.

Як повідомляє «UA: Суспільне», додатковий національний відбір проводитися не буде, передає "Громадське". «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — зазначив голова правління «UA: Суспільне» Зураб Аласанія. Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.

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