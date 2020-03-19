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Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробаченні у 2021 році

«Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань»
Попри скасування Євробачення-2020 через коронавірус і перенесення його на наступний рік, Україна не планує міняти свого конкурсанта. Тобто гурт Go_A буде представляти Україну на конкурсі у 2021 році.
Гурт Go_A буде представляти Україну на Євробаченні у 2021 році

Як повідомляє «UA: Суспільне», додатковий національний відбір проводитися не буде, передає "Громадське".

«Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — зазначив голова правління «UA: Суспільне» Зураб Аласанія.

Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.

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19 03 2020 12:40
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