Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус
Про це повідомили в пресслужбі конкурсу, передає "Громадське".
«Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров'я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення», йдеться в заяві.
Зазначається, що Європейський мовник, нідерландський мовник та керівництво міста Роттердам, де мав відбутися конкурс, вирішують, чи зможе Роттердам прийняти Євробачення у 2021 році.
У Євробаченні-2020 мали брати участь представники 41 країни. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».
Нагадаємо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.
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