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Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус

«Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров'я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення»
Пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі.
Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус

Про це повідомили в пресслужбі конкурсу, передає "Громадське".

«Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров'я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення», йдеться в заяві.

Зазначається, що Європейський мовник, нідерландський мовник та керівництво міста Роттердам, де мав відбутися конкурс, вирішують, чи зможе Роттердам прийняти Євробачення у 2021 році.

У Євробаченні-2020 мали брати участь представники 41 країни. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».

Нагадаємо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

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18 03 2020 15:55
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