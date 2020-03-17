Євро-2020 перенесуть на 2021 рік

Євро відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року, додали у федерації

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

Про це повідомляє Норвезька федерація футболу з посиланням на рішення УЄФА, передає "Громадське".

Так, тепер Євро відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року, додали у федерації. Раніше Чемпіонат мав відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року.

Раніше, нагадаємо, УЄФА переніс матчі обох єврокубків — Ліги чемпіонів та Ліги Європи, — що планувалися на цей тиждень, через спалах нового коронавірусу.

Рішення було ухвалене на засіданні УЄФА у вівторок, 17 березня, яке провели в режим відеотрансляції через спалах у світі коронавірусу SARS-CoV-2.

Ще під час засідання мають вирішити, чи зупиняти національні чемпіонати серед футбольних клубів. На сьогодні вже «пішли на карантин» чемпіонати в Італії, Іспанії, Нідерландах, Англії та низці інших країн Європи.

Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року — саме тоді, коли мало відбутися Євро (12 червня — 12 липня).

Нагадаємо, що американські технологічні гіганти заявили, що разом працюють щодо протидії дезінформації про коронавірус (Covid-19).