Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора"
Відеокліп розпочався зі слів перського поета Джалаладдіна Румі, що жив у ХІІІ столітті, передає 24 КАНАЛ.
"Цей світ – Гори, а наші вчинки – крики: відлуння від нашого крику в горах завжди повертається до нас", – зазначається в епіграфі до відео.
Режисером відеороботи став Мітті Місюра. У кліпі багато вогню, емоцій та зелені, а фронтвумен гурту Юлія Саніна постала в образі національної героїні Франції Жанни Д’Арк. Сюжет відеокліпу зображує початок революції, солістка гурту серед палаючих машин бігає з мечем.
В одному зі своїх інтерв’ю Юлія Саніна розповідала, що для цього відеокліпу стилісти хотіли, аби вона постала лисою без волосся, втім від такої шаленої ідеї вокалістка відмовилася.
Відеокліп на пісню "Гора" увійде до нового альбому, реліз якого запланований на 2021 рік. В цьому ж році гурт The Hardkiss дасть великий концерт на НСК Олімпійський, який присвячений 10-річчю створення колективу.
Учасники гурту кажуть, що новий альбом поки що немає назви, втім буде присвячений чистому, зеленому та живому. Відомо, що у лютому цього року гурт The Hardkiss почав співпрацю зі Світовим фондом природи WWF Україна.
Нагадаємо, що Британський співак і композитор Елтон Джон разом з іншими зірками організує спеціальний благодійний концерт, аби зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом.
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