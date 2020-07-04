Гутцайт: Ми позбавляємося тендерного тролінгу

"Наразі ми вже на фінішній прямій зі змінами в тендерній документації, зокрема у проекті договору, який буде підписано з переможцем. Це робиться для знаходження надійніших постачальників і поліпшення якості продукції, яка постачається. А найголовніше - підтвердження її легальності. Ми позбавляємося тендерного тролінгу", - наводить слова Гутцайта прес-служба Мінспорту.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляє про внесення низки змін до тендерної документації з метою постачання виключно оригінальної та якісної продукції в сфері спорту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми вже на фінішній прямій зі змінами в тендерній документації, зокрема у проекті договору, який буде підписано з переможцем. Це робиться для знаходження надійніших постачальників і поліпшення якості продукції, яка постачається. А найголовніше - підтвердження її легальності. Ми позбавляємося тендерного тролінгу", - наводить слова Гутцайта прес-служба Мінспорту.

Зокрема, вводиться тендерне забезпечення на подання пропозицій, яке унеможливлює потім відмову учасника від підписання договору. У свою чергу, це дає гарантії, що саме цей учасник, який запропонував певну ціну та переміг у тендері, повністю виконає свої зобов'язання.

Зазначається, що тендерне забезпечення встановлюватиметься лише на торгах розміром понад 200 тис. грн, а термін постачання продукції збільшується до трьох місяців.

"Спортсмен, який представляє державу на міжнародному рівні, має тренуватися на найкращому, безпечному та якісному обладнанні. Тому що від цього залежить не лише його результати, а й життя", - додав Гутцайт.

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