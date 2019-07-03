Хабар кандидату Тимошенку: затриманий боєць АТО розповів свою версію

Він каже, що кандидат у президенти викликав його з відпустки і попросив допомоги

Екс-боєць АТО Тарас Костанчук, затриманий за нібито спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенко, стверджує, що проти нього підготували провокацію.

"Ніякої сенсації немає. Щоб ви розуміли, була спланована провокація проти мене тільки для того, щоб закрити мені рот", – зазначив Костанчук у зверненні, оприлюдненому на Facebook.

Він каже, що кандидат у президенти викликав його з відпустки і попросив допомоги. Юрій Тимошенко нібито хотів "зіскочити з теми" і припинити бути "технічним кандидатом".

"Сказав, що його залякують, що він боїться. Для того, щоб зіскочити з теми, йому треба віддати гроші тим людям, які внесли за нього завдаток 2,5 мільйона. Попросив у мене ці гроші. Сказав, що точно його вб’ють, якщо він не дасть ці гроші", – розповів Костанчук.

Затриманий стверджує, що через прохання Тимошенка прилетів, "залишивши дружину на курорті".

"Це все – абсолютно гнила провокація Адміністрації президента, виконана паном Луценком (генпрокурор Юрій Луценко – УП)", – підсумував Констанчук.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.