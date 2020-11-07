Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів Закарпаття не відповідає відразу двом критеріям Моз

В Україні шість областей не готові до ослаблення карантину. При цьому послабити карантин дозволили Харківській області.

rbc.ua/

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я, передає РБК - Україна. Так, станом на 11 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області. зокрема, в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус; у Тернопільській області перевищено показник динаміки; відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. При на Закарпатті також заповнені більше 50% ліжок у лікарнях. Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям: завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію