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Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів

Закарпаття не відповідає відразу двом критеріям Моз
В Україні шість областей не готові до ослаблення карантину. При цьому послабити карантин дозволили Харківській області.
Харківської області дозволили послабити карантин, не готовими залишаються 6 регіонів rbc.ua/

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я, передає РБК - Україна.

Так, станом на 11 липня, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

зокрема, в Донецькій та Чернігівській областях проводиться недостатня кількість тестувань на коронавірус; у Тернопільській області перевищено показник динаміки; відсотку виявлення не відповідають Волинська, Закарпатська та Рівненська області. При на Закарпатті також заповнені більше 50% ліжок у лікарнях.

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.

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11 07 2020 14:00
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