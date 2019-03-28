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HBO оприлюднив трейлер серіалу про катастрофу на Чорнобильській АЕС

Серіал складатиметься з 5 епізодів, прем'єра першого запланована на 6 травня цього року
Американський телеканал HBO оприлюднив трейлер до серіалу «Чорнобиль», який розповідатиме про ядерну катастрофу в Україні. Прем'єра серіалу відбудеться у травні цього року.
HBO оприлюднив трейлер серіалу про катастрофу на Чорнобильській АЕС Фото: з вільних джерел

У серіалі, як зрозуміло із трейлеру, персонажі між собою спілкуватимуться англійською. Водночас, деякі моменти у серіалі будуть відтворені російською: зокрема, російською оголошується заклик до евакуацію після трагедії, повідомляє "Громадське".

Серіал складатиметься з 5 епізодів, прем'єра першого запланована на 6 травня цього року.

Британський актор Джаред Гарріс зіграє роль фізика-ядерника Валерія Легасова, який одним із перших усвідомив масштаби катастрофи.

Шведському актору Стеллану Скарсгарду дісталась роль заступника голови Ради Міністрів СРСР Бориса Щербини. Третьою сюжетною лінію стала історія радянського фізика-ядерника Улани Хомюк - вигаданої персонажки, яка хоче дізнатися причини вибуху на четвертому реакторі ЧАЕС.

Раніше HBO оприлюднив перший тизер до міні-серіалу "Чорнобиль".

У липні 2017-го року телеканал HBO оголосив, що збирається зняти п'ятисерійний фільм, в основі сюжетом якого будуть події Чорнобильської катастрофи у 1986 році. 

Наступного року у центрі Києві відбулись зйомки одного з епізодів серіалу.

Нагадаємо, що HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів".

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28 03 2019 22:25
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