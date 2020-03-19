Honda і BMW закривають заводи в США та Європі
Про це повідомляє CNBC, передає УКРІНФОРМ.
«Цього тижня Honda North America та BMW закривають заводи на всій території США та Європи через очікуване зниження попиту на автомобілі, пов’язане зі спалахом коронавірусу у світі», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Honda оголосила, що з 23 березня закриє чотири американські заводи через очікуване зниження попиту на ринку. Компанія заявила, що припинить виробництво на шість днів, плануючи "повернутися" до кінця місяця. Це призведе до скорочення виробництва приблизно на 40 тис. автомобілів.
Водночас, концерн BMW оголосив про закриття до кінця тижня автосалонів і заводів у Європі. Планується, що перерва у роботі заводів триватиме до середини квітня.
Загалом, з початку тижня про припинення виробництва в Європі заявила низка автовиробників, зокрема Volkswagen, Fiat Chrysler, Renault, PSA, Daimler, Ford.
Нагадаємо, що американська компанія Tesla Ілона Маска розпочала доставки нових електрокарів моделі Model Y.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею