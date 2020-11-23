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hromadske запустило нове музичне шоу про українських виконавців

Перший випуск записаний на Тернопільщині з виконавцем Zbaraski, якого вже охрестили "відкриттям року".
hromadske запустило музичне YouTube-шоу «Чьоткий кач». У ньому ми відкриваємо талановитих невідомих виконавців з усіх куточків України та допомагаємо їм стати більш популярними.
hromadske запустило нове музичне шоу про українських виконавців Фото: АFР

У програмі ведучий і музикант Мирослав Кувалдін та автор шоу і відеограф Колян Пастико мандрують країною, знайомляться з артистами та розповідають, чому ті не поїхали зі своїх міст, за що живуть, чим надихаються та чи женуться за славою, пише "Громадське".

"Як часто вам доводилося чути про те, що в Україні мало своєї сучасної музики? Я вислуховував цю нісенітницю мільйони разів. Насправді цікавої музики вистачає, просто про її існування мало кому відомо", - обурюється Мирослав Кувалдін. 

Перший випуск записаний на Тернопільщині з виконавцем Zbaraski, якого вже охрестили "відкриттям року". У пілоті також бере участь Іван Дорн.

Ми продовжимо мандрувати Україною в пошуках талантів і запрошуємо глядачів допомагати шукати таких. Якщо це ви або ваші знайомі - пишіть на редакційну пошту [email protected]

Партнер шоу - радіо "Промінь".

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23 11 2020 14:56
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