Окупованим територіям обіцяють українське ТБ з двома мовами
За три місяці на більшу частину окупованих територій можна подати сигнал українського телебачення, і цей канал може бути двомовним, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: слова міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" 7 листопада.
Пряма мова: "Ми знаємо, як доставити сигнал до близько 80% жителів окупованих територій, ми робили вже експерименти - ми знаємо, як це зробити і ми це зробимо, і сигнал там буде. Протягом трьох місяців ми можемо це зробити.
Я не буду більше розповідати. Ми провели експерименти, ми заміряли, до якого пункту добиває наш сигнал… Все добре в цьому розумінні. Але питання не тільки в сигналі, а у й тому, що саме ми будемо комунікувати з людьми, які там проживають"
Деталі: Бородянський уточнив, що в ОРДЛО йтиме сигнал державного телеканалу.
"Це буде державний канал, який буде сформований на базі нашого іномовлення UA.tv", - сказав він.
"На першому етапі це буде розважально-інформаційний канал, який буде об'єднувати в собі найкращі розважальні програми українські і інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням… У нас є чітке уявлення яким чином це буде відбуватися", - розповів Бородянський.
На запитання, чи допускає він мовлення російською, міністр відповів: "Я допускаю".
"Я допускаю мовлення на двох мовах. Взагалі мені здається, що нам треба відійти від категорізації "російськомовний канал"… Це двомовний канал, на мій погляд", - сказав Бородянський.
Нагадаємо, що для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації
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