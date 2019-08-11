Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Окупованим територіям обіцяють українське ТБ з двома мовами

"Це буде державний канал, який буде сформований на базі нашого іномовлення UA.tv"
"Ми знаємо, як доставити сигнал до близько 80% жителів окупованих територій, ми робили вже експерименти - ми знаємо, як це зробити і ми це зробимо, і сигнал там буде. Протягом трьох місяців ми можемо це зробити", - повідомляє Володимир Бородянський
Окупованим територіям обіцяють українське ТБ з двома мовами Фото: з вільних джерел

За три місяці на більшу частину окупованих територій можна подати сигнал українського телебачення, і цей канал може бути двомовним, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: слова міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" 7 листопада.

Пряма мова: "Ми знаємо, як доставити сигнал до близько 80% жителів окупованих територій, ми робили вже експерименти - ми знаємо, як це зробити і ми це зробимо, і сигнал там буде. Протягом трьох місяців ми можемо це зробити.

Я не буду більше розповідати. Ми провели експерименти, ми заміряли, до якого пункту добиває наш сигнал… Все добре в цьому розумінні. Але питання не тільки в сигналі, а у й тому, що саме ми будемо комунікувати з людьми, які там проживають"

Деталі: Бородянський уточнив, що в ОРДЛО йтиме сигнал державного телеканалу.

"Це буде державний канал, який буде сформований на базі нашого іномовлення UA.tv", - сказав він.

"На першому етапі це буде розважально-інформаційний канал, який буде об'єднувати в собі найкращі розважальні програми українські і інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням… У нас є чітке уявлення яким чином це буде відбуватися", - розповів Бородянський.

На запитання, чи допускає він мовлення російською, міністр відповів: "Я допускаю".

"Я допускаю мовлення на двох мовах. Взагалі мені здається, що нам треба відійти від категорізації "російськомовний канал"… Це двомовний канал, на мій погляд", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, що для 74% українців телебачення - досі основне джерело інформації

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2019 12:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.