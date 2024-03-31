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Християни західного обряду сьогодні святкують Великдень

31 березня 2024, 15:45
Християни західного обряду сьогодні святкують Великдень
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Сьогодні, 31 березня, християни західного обряду святкують одне з найбільш важливих свят у році - Воскресіння Христове.

Великдень це найстаріше і найголовніше християнське свято усього богослужебного року. Для християн цей день символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.

В Євангеліє зазначається, що після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями, Він воскрес. 

Недільного дня і прийшов до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє, але побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Незабаром одній з них явився Христос, якого вона сприйняла спочатку за садівника, і сказав про своє воскресіння. Великдень – перехідне свято, і його дату для кожного року вираховують за місячно-сонячним календарем.

Західні християни зустрічають Воскресіння Христове або Великдень раніше, ніж східні, хоча інколи дати збігаються.

 
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