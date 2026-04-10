СБУ закликає українців бути пильними на Великдень через загрози диверсій
Служба безпеки закликала українців бути пильними напередодні та під час Великодня.
В офіційному повідомленні зазначається, що попри заяви про великоднє перемирʼя ворог продовжує "вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій".
В СБУ вказали, що регулярно викривають російських агентів, які намагаються штучно розпалити конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад. Також контррозвідка викриває спроби із вербування українців для підготовки терактів і коригування ударів по цивільній інфраструктурі.
"Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів", — йдеться у повідомленні.
У період Великодня СБУ закликає:
- бути пильними на масових заходах;
- не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та осіб;
- повідомляти, якщо незнайомці пропонують "легкий заробіток";
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;
- надавати допомогу іншим у разі необхідності;
- дотримуватися встановленої комендантської години тощо.