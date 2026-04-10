СБУ закликає українців бути пильними на Великдень через загрози диверсій

10 квітня 2026, 15:48
СБУ. Фото: ua.112.ua
Українців закликали бути пильними на свята.

Служба безпеки закликала українців бути пильними напередодні та під час Великодня.

В офіційному повідомленні зазначається, що попри заяви про великоднє перемирʼя ворог продовжує "вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій".

В СБУ вказали, що регулярно викривають російських агентів, які намагаються штучно розпалити конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад. Також контррозвідка викриває спроби із вербування українців для підготовки терактів і коригування ударів по цивільній інфраструктурі.

"Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об’єктів", — йдеться у повідомленні. 

У період Великодня СБУ закликає: 

  • бути пильними на масових заходах;
  • не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та осіб;
  • повідомляти, якщо незнайомці пропонують "легкий заробіток";
  • ⁠не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;
  • надавати допомогу іншим у разі необхідності;
  • дотримуватися встановленої комендантської години тощо.
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
