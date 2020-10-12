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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics за $917 мільйонів

Згідно з попереднім звітом Bloomberg, компанії почали переговори з приводу покупки щонайменше на початку листопада
Південнокорейська компанія Hyundai придбала американську компанію з виготовлення робототехніки Boston Dynamics, яка створила «робота-собаку», за 917 млн дол.
Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics за $917 мільйонів Фото:Boston Dynamics

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Korea Economic Daily.

Видання зазначає, що Softbank погодився продати виробника роботів за 1 трлн вон (917 млн дол.) Придбання відбудеться на засіданні ради сьогодні. Згідно з попереднім звітом Bloomberg, компанії почали переговори з приводу покупки щонайменше на початку листопада.

За даними Cnet, Boston Dynamics стане в пригоді Hyundai при розробці промислових роботів або роботів, призначених для використання в логістиці.


Фото: Boston Dynamics

Компанія Boston Dynamics відома створенням робота-собаки Spot, якого вона почала продавати у середині 2020 року за 75 тис. дол. Чотириногий робот може підійматися сходами, пасти овець та тягнути рикшу. На початку цього року апарат також допомагав проводити обстеження пацієнтів із підозрою на COVID-19 у Бостонській жіночій лікарні Брігама.

Компанія також розробила гуманоїдного робота Atlas, достатньо спритного для виконання паркуру та стійок на руках.

Раніше повідомлялося, що Hyundai може купити виробника роботів Boston Dynamics за 1 млрд доларів – ЗМІ

 

 

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10 12 2020 15:58
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