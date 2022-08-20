єВідрядження - чоловіки зможуть виїхати за кордон, сплативши заставу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон.

Відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі.

Для зручного та швидкого оформлення виїзду за кордон міністерство цифрової трансформації запускає нову послугу "єВідрядження". Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

На каналі "Дія" у Telegram подали покрокову інструкцію:

подайте податкову звітність;

сплатіть єдиний соціальний внесок;

за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок "Ощадбанку".

Згідно постанови Кабміну, середня заробітна плата в компанії має бути не менше 20 тисяч гривень.

Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але при цьому не більше 10 людей із компанії водночас.