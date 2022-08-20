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єВідрядження - чоловіки зможуть виїхати за кордон, сплативши заставу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон
єВідрядження - чоловіки зможуть виїхати за кордон, сплативши заставу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон.

Відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі.

Для зручного та швидкого оформлення виїзду за кордон міністерство цифрової трансформації запускає нову послугу "єВідрядження". Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

На каналі "Дія" у Telegram подали покрокову інструкцію:

  • подайте податкову звітність;
  • сплатіть єдиний соціальний внесок;
  • за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок "Ощадбанку".

 

Згідно постанови Кабміну, середня заробітна плата в компанії має бути не менше 20 тисяч гривень.

Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але при цьому не більше 10 людей із компанії водночас.

Як повідомляв iPress, Верховна Рада ухвалила законопроекти, якими продовжується загальна мобілізація та воєнний стан на три місяці - до третьої декади листопада. 

 

 

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20 08 2022 08:20
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