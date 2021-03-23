ІFC може інвестувати в Україну близько 3 мільярдів, але за певних умов

а словами Пелмара, за умови стабільних макропоказників та впровадження реформ Корпорацію зможе інвестувати в економіку країни близько 3 мільярдів доларів до 2024 року

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує інвестувати в економіку України близько 3 мільярдів доларів до 2024 року, проте це можливо лише за умови повної реалізації земельної реформи.

Про це голова Корпорації в Україні Джейсон Пелмар розповів в інтерв’ю НВ, пише "Економічна правда".

Він заявив, що у "IFC дуже великі амбіції щодо України" та що вже бачить кроки виходу з економічної кризи. За словами Пелмара, за умови стабільних макропоказників та впровадження реформ Корпорацію зможе інвестувати в економіку країни близько 3 мільярдів доларів до 2024 року.

Очільник IFC в Україні пояснив, що такий прогноз базується на умові повної реалізації земельної реформи. "Нині юридичні особи не можуть купувати земельні ділянки, а іноземці не є учасниками ринку землі. В таких умовах мови про нові іноземні інвестиції в цьому секторі бути не може", - пояснив він.

Ці фактори, продовжує він, обмежують можливість мобілізації великомасштабних інвестицій у сільське господарство. Наприклад, "ніхто не буде інвестувати в іригацію на ділянці землі, у якої немає власника. І в цьому випадку потрібно володіти великою кількістю землі, можливо, більше, ніж десять тисяч гектарів". Проте наразі діє обмеження на кількість землі, яка може бути продана, і обмеження на участь іноземців на ринку - це все впливає на економічні вигоди відкритого ринку землі.

"Реформи проводять для того, щоб отримати певний ефект - інвестиції в агросектор України, а також підтримку малих і середніх фермерів, які зможуть правильно монетизувати свою землю і отримати велику цінність", - висловився Пелмар. Цей ефект, вважає він, буде досягнутий завдяки прозорості та ефективності процесу земельної реформи, зокрема наявності чинного земельного кадастру і додаткових підзаконних актів.

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