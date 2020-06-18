IKEA поверне кризову допомогу 9 країнам, бо не знадобилася
Меблева компанія IKEA поверне урядову допомогу у коронавірусній кризі 9 країнам, оскільки її фінансове становище не постраждало настільки, як спочатку очікувалося.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
IKEA заявила, що отримала допомогу від Бельгії, Хорватії, Чехії, Ірландії, Португалії, Румунії, Сербії, Іспанії та США, але не стала розкривати суму.
"IKEA підтримує зв'язки з урядами дев'яти країн щодо повернення державної допомоги, яку ми отримали, щоб покрити зарплату колегам під час розпалу пандемії", - заявила AFP речниця компанії Ingka Group, яка керує більшістю роздрібних операцій IKEA.
"Поки що ніхто не знає, як все далі розвиватиметься, але ми тепер краще розуміємо вплив кризи на наш бізнес, і тому вирішили повернути допомогу, тому що це правильно", - сказала Тольга Онку, менеджер з роздрібних операцій Ingka.
Спочатку Ingka Group очікувала, що "попит знизиться на від 70 до 80 відсотків", але коли магазини знову відкрилися, група відчула більший, ніж очікувалося, попит на товари.
Нагадаємо, що IKEA почала наповнювати український інтернет-магазин товарами з цінами
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ