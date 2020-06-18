IKEA поверне кризову допомогу 9 країнам, бо не знадобилася

"Поки що ніхто не знає, як все далі розвиватиметься, але ми тепер краще розуміємо вплив кризи на наш бізнес, і тому вирішили повернути допомогу, тому що це правильно"

IKEA заявила, що отримала допомогу від Бельгії, Хорватії, Чехії, Ірландії, Португалії, Румунії, Сербії, Іспанії та США, але не стала розкривати суму.

Меблева компанія IKEA поверне урядову допомогу у коронавірусній кризі 9 країнам, оскільки її фінансове становище не постраждало настільки, як спочатку очікувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

IKEA заявила, що отримала допомогу від Бельгії, Хорватії, Чехії, Ірландії, Португалії, Румунії, Сербії, Іспанії та США, але не стала розкривати суму.

"IKEA підтримує зв'язки з урядами дев'яти країн щодо повернення державної допомоги, яку ми отримали, щоб покрити зарплату колегам під час розпалу пандемії", - заявила AFP речниця компанії Ingka Group, яка керує більшістю роздрібних операцій IKEA.

"Поки що ніхто не знає, як все далі розвиватиметься, але ми тепер краще розуміємо вплив кризи на наш бізнес, і тому вирішили повернути допомогу, тому що це правильно", - сказала Тольга Онку, менеджер з роздрібних операцій Ingka.

Спочатку Ingka Group очікувала, що "попит знизиться на від 70 до 80 відсотків", але коли магазини знову відкрилися, група відчула більший, ніж очікувалося, попит на товари.

Нагадаємо, що IKEA почала наповнювати український інтернет-магазин товарами з цінами