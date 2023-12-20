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ПОЛІТИКА

Ілон Маск у політичній рекламі намагається компенсувати падіння доходів – FT

20 грудня 2023, 21:15
Ілон Маск у політичній рекламі намагається компенсувати падіння доходів – FT
Фото: gettyimages.com
Провідні гравці галузі політичної реклами в США скептично ставляться до намірів X(Twitter) заробити за рік $100 мільйонів.

Ілон Маск хоче заробити $100 мільйонів на продажі політичної реклами в соцмережі X(Twitter)  протягом 2024 року. Так він планує компенсувати втрати після виходу великих брендів з платформи.

Про це пише Financial Times.

Нещодавно Ілон Маск і його команда провели зустріч із сотнею нинішніх і потенційних клієнтів на політичну рекламу. Деякі учасники заходу пізніше отримали електронні листи, де йшлося, що X(Twitter) "будує сучасну глобальну міську площу — місце для зустрічей кандидатів і громадських організацій зі своїми виборцями з безпекою бренду та чесністю виборів на першому плані".

У листі також вказали, що X(Twitter) має 92,4 мільйона користувачів у США, 98% з яких мають право голосу.

Нову групу продажів політичної реклами X(Twitter) очолює Стен Макгуайр із Нью-Йорка, який раніше працював у відділі політичних продажів для Hulu та Walt Disney. У новому відділі наразі десять працівників.

Провідні гравці галузі політичної реклами в США скептично ставляться до намірів X(Twitter) заробити за рік $100 мільйонів. Наприклад, під час проміжних виборів 2018 року X(Twitter), приніс близько $3 мільйонів за продаж політичної реклами. Однак раніше компанія планувала заробити не 100, а 200 мільйонів доларів від такого джерела прибутку.

Наприкінці літа в очікуванні американських виборів на X(Twitter)  вперше з 2019 року повернули політичну рекламу.

У листопаді мільярдер Ілон Маск розкритикував бренди, які відмовилися від реклами у соцмережі X(Twitter) після звинувачень бізнесмена у антисемітизмі. Він вибачився за допис на підтримку теорії змови проти євреїв. Водночас бізнесмен заявив, що великі компанії, які занепокоєні його поведінкою, повинні перестати витрачати гроші на платформі і "йти до біса".


МАСКX(Twitter)політична реклама

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