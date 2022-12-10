НОВИНИВже реалізовано 10 тисяч флаконівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск випустив парфуми з ароматом паленого волосся
Фото: Bloomberg
Мільярдер Ілон Маск випустив парфум "Burnt Hair" з ароматом "Repugnant Desire" - це черговий жарт підприємця, який перетворився на популярний продукт, повідомляє Bloomberg.
Маск оголосив про випуск парфумів під назвою "Burnt Hair" (згоріле волосся) у вівторок, 11 жовтня, у Twitter та змінив свою біографію в соцмережі, підписавшись як "Продавець парфумерії".
На окремій сторінці продукту, створеній на сайті Boring Company (інфраструктурної та тунельної компанії мільярдера), зазначена ціна - $100 за одиницю.
Пізніше Маск повідомив у твіті, що вже продав 10 тис. флаконів.
У своєму рекламному пості у вересні мільярдер повідомив, що Boring Company випустить аромат для чоловіків, який допоможе їм "виділитися з натовпу".
Згодом він написав, що потрапити до парфумерного бізнесу було неминуче, враховуючи його прізвище ("musk" перекладається як "мускус" з англійської - речовина часто використовується при виробництві ароматів), пожартувавши наприкінці: "Чому я взагалі боровся з цим так довго!?".
У мільярдера за плечима дуже успішний досвід запуску заснованих на жартах продуктів. Величезний інтерес викликала обмежена серія із 20 тис. вогнеметів, проданих Boring Company у 2018 році з метою зібрати $10 млн на випробування з будівництва тунелів. Маск також використав товари як знущання з інвесторів, які не сильно вірили в його проєкт електромобілів - підприємець випустив текілу Tesla за ціною $250 за пляшку та короткі атласні шорти за $69.
Читайте також: Притула подарував Маску книгу з історії України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 10 2022 19:20 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Чехія не пускатиме до себе росіян за туристичними візами
- Українські війська змінили динаміку цієї війни - глава Пентагону
СТАТТІ