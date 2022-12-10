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Ілон Маск випустив парфуми з ароматом паленого волосся

Ольга
Матарикіна
Вже реалізовано 10 тисяч флаконів
Ілон Маск випустив парфуми з ароматом паленого волосся Фото: Bloomberg
Мільярдер Ілон Маск випустив парфум "Burnt Hair" з ароматом "Repugnant Desire"  - це черговий жарт підприємця, який перетворився на популярний продукт, повідомляє Bloomberg.
 
Маск оголосив про випуск парфумів під назвою "Burnt Hair" (згоріле волосся) у вівторок, 11 жовтня, у Twitter та змінив свою біографію в соцмережі, підписавшись як "Продавець парфумерії".
 
 
На окремій сторінці продукту, створеній на сайті Boring Company (інфраструктурної та тунельної компанії мільярдера), зазначена ціна -  $100 за одиницю.
 
Пізніше Маск повідомив у твіті, що вже продав 10 тис. флаконів.
 
У своєму рекламному пості у вересні мільярдер повідомив, що Boring Company випустить аромат для чоловіків, який допоможе їм "виділитися з натовпу".
 
Згодом він написав, що потрапити до парфумерного бізнесу було неминуче, враховуючи його прізвище ("musk" перекладається як "мускус" з англійської - речовина часто використовується при виробництві ароматів), пожартувавши наприкінці: "Чому я взагалі боровся з цим так довго!?".
 
У мільярдера за плечима дуже успішний досвід запуску заснованих на жартах продуктів. Величезний інтерес викликала обмежена серія із 20 тис. вогнеметів, проданих Boring Company у 2018 році з метою зібрати $10 млн на випробування з будівництва тунелів. Маск також використав товари як знущання з інвесторів, які не сильно вірили в його проєкт електромобілів - підприємець випустив текілу Tesla за ціною $250 за пляшку та короткі атласні шорти за $69.
 
 
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12 10 2022 19:20
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