Ілон Маск випустив парфуми з ароматом паленого волосся

Вже реалізовано 10 тисяч флаконів

Мільярдер Ілон Маск випустив парфум "Burnt Hair" з ароматом "Repugnant Desire" - це черговий жарт підприємця, який перетворився на популярний продукт, повідомляє Bloomberg.

Маск оголосив про випуск парфумів під назвою "Burnt Hair" (згоріле волосся) у вівторок, 11 жовтня, у Twitter та змінив свою біографію в соцмережі, підписавшись як "Продавець парфумерії".

На окремій сторінці продукту, створеній на сайті Boring Company (інфраструктурної та тунельної компанії мільярдера), зазначена ціна - $100 за одиницю.

Пізніше Маск повідомив у твіті, що вже продав 10 тис. флаконів.

У своєму рекламному пості у вересні мільярдер повідомив, що Boring Company випустить аромат для чоловіків, який допоможе їм "виділитися з натовпу".

Згодом він написав, що потрапити до парфумерного бізнесу було неминуче, враховуючи його прізвище ("musk" перекладається як "мускус" з англійської - речовина часто використовується при виробництві ароматів), пожартувавши наприкінці: "Чому я взагалі боровся з цим так довго!?".

У мільярдера за плечима дуже успішний досвід запуску заснованих на жартах продуктів. Величезний інтерес викликала обмежена серія із 20 тис. вогнеметів, проданих Boring Company у 2018 році з метою зібрати $10 млн на випробування з будівництва тунелів. Маск також використав товари як знущання з інвесторів, які не сильно вірили в його проєкт електромобілів - підприємець випустив текілу Tesla за ціною $250 за пляшку та короткі атласні шорти за $69.